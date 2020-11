Lockdown | l' infettivologo Galli | «Difficile isolare un' area metropolitana | adesso servono decisioni più radicali»

(Di domenica 1 novembre 2020) I dati dei contagi di Milano aumentano in modo esponenziale. Tra chi sta in corsia, la paura che la prossima settimana la situazione possa precipitare è davvero tanta. Persino Massimo,...

Lo scenario, inutile negarlo, è quello di un lockdown generalizzato che potrebbe arrivare nei prossimi giorni considerando che alcune Regioni, come Lombardia e Piemonte sono già proiettate verso lo ...... e per imporre limitazioni e lockdown, dalle scuole alle imprese alle famiglie, è pratica senza nessun fondamento scientifico. Roma, lì 07/10/2020 Dr. Fabio Franchi Medico In ...