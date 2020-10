Juventus, Danilo cuore bianconero: il suo messaggio su Instagram (Di sabato 31 ottobre 2020) L’avvio di stagione della Juventus non è stato particolarmente esaltante, però vi sarebbero anche delle note positive. Di certo, le prestazioni offerte da Danilo in questo inizio di stagione faranno sorridere Andrea Pirlo, il primo ad avere l’intuizione di spostare il brasiliano da terzino destro a centrale di difesa. Il rendimento dell’ex Manchester City è nettamente migliorato, se paragonato alla scorsa annata, dove con Maurizio Sarri in panchina non ha particolarmente brillato. Anche in Nazionale, Danilo avrebbe iniziato col piede giusto, come dimostrerebbe l’ottima partita disputata nel corso della prima sosta per le Nazionali, contro la Bolivia. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, nuova idea per il centrocampo: arriva dalla Premier LEGGI ANCHE: Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 31 ottobre 2020) L’avvio di stagione dellanon è stato particolarmente esaltante, però vi sarebbero anche delle note positive. Di certo, le prestazioni offerte dain questo inizio di stagione faranno sorridere Andrea Pirlo, il primo ad avere l’intuizione di spostare il brasiliano da terzino destro a centrale di difesa. Il rendimento dell’ex Manchester City è nettamente migliorato, se paragonato alla scorsa annata, dove con Maurizio Sarri in panchina non ha particolarmente brillato. Anche in Nazionale,avrebbe iniziato col piede giusto, come dimostrerebbe l’ottima partita disputata nel corso della prima sosta per le Nazionali, contro la Bolivia. LEGGI ANCHE: Calciomercato, nuova idea per il centrocampo: arriva dalla Premier LEGGI ANCHE: Calciomercato ...

Dybala torna dietro le quinte e Chiesa gli fa compagnia. Ovvero, circa 150 milioni messi da parte in un colpo solo. La Joya, che in bianconero non trova spazio né continuità. Il talento strappato alla ...

