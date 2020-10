Integrazione e fanatismo. Ricette per i due volti dell’Islam secondo Alexandre Del Valle (Di sabato 31 ottobre 2020) Quando parliamo con Alexandre Del Valle, politologo, docente, commentatore, esperto di geopolitica e Islam e autore di numerosi testi, la strage nella chiesa della Nostra Signora dell’Assunzione di Nizza non è ancora avvenuta. Quel giorno, il 29 ottobre, segnerà una delle date più tragiche della storia terroristica in Francia: tre persone uccise nella cattedrale della capitale della Costa Azzurra, un tentato attentato sventato ad Avignone, un altro a Sartrouville (vicino Parigi), ancora uno a Lione e infine l’attacco contro il consolato francese di Gedda, in Arabia Saudita. Non sono state azioni coordinate come quelle portate avanti dallo Stato islamico in alcune occasioni, ma gesti spontanei: effetti sommati del maulid, la festa islamica del compleanno del profeta Maometto – che è tornato a ... Leggi su formiche (Di sabato 31 ottobre 2020) Quando parliamo conDel, politologo, docente, commentatore, esperto di geopolitica e Islam e autore di numerosi testi, la strage nella chiesa della Nostra Signora dell’Assunzione di Nizza non è ancora avvenuta. Quel giorno, il 29 ottobre, segnerà una delle date più tragiche della storia terroristica in Francia: tre persone uccise nella cattedrale della capitale della Costa Azzurra, un tentato attentato sventato ad Avignone, un altro a Sartrouville (vicino Parigi), ancora uno a Lione e infine l’attacco contro il consolato francese di Gedda, in Arabia Saudita. Non sono state azioni coordinate come quelle portate avanti dallo Stato islamico in alcune occasioni, ma gesti spontanei: effetti sommati del maulid, la festa islamica del compleanno del profeta Maometto – che è tornato a ...

Il suo vice Andrea Orlando celebrava una cancellazione capace di «promuovere l'integrazione e garantire la sicurezza ... loro ideali laici e secolaristi - ha impeditio l'adesione al fanatismo ...

