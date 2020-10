Giulio Berruti: “Ho una malattia cronica. Vissuto momenti difficili” (Di sabato 31 ottobre 2020) Giulio Berruti, a Verissimo, parla della malattia di cui soffre svelando di aver Vissuto dei momenti molto difficili. Giulio Berruti racconta i difficili momenti vissuti a causa della fibromialgia, una mattia con cui ha imparato a convivere. All’inizio, però, non è stato affatto facile. L’attore, infatti, a causa della malattia non ha potuto lavorare per … L'articolo Giulio Berruti: “Ho una malattia cronica. Vissuto momenti difficili” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 31 ottobre 2020), a Verissimo, parla delladi cui soffre svelando di averdeimolto difficili.racconta i difficilivissuti a causa della fibromialgia, una mattia con cui ha imparato a convivere. All’inizio, però, non è stato affatto facile. L’attore, infatti, a causa dellanon ha potuto lavorare per … L'articolo: “Ho unadifficili” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

