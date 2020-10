GF Vip | Paolo Brosio è un nuovo concorrente | l’accoglienza dei ‘Vipponi’

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 31 ottobre 2020) A settembre era dato come uno dei concorrenti di partenza della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Ma la positività al Coronavirus l’ha costretto a rimandare il suo ingresso nella Casa di Cinecittà. Questa seraentra ufficialmente in gioco, presentato da Alfonso Signorini ed accolto dai suoi nuovi coinquilini.al GF Vip: è la volta buona Il cast del Grande Fratello Vip si arricchisce di unelemento. Non una vera e propria novità, considerando che era stato inserito nella lista di partenza dei ‘Vipponi’ che avrebbero dovuto varcare la Porta Rossa nelle prime due puntate. Ma stavoltace l’ha fatta ed è pronto a fare il suo esordio. Il 18 settembre scorso è ...