Genshin Impact arriverà anche su PS5 al lancio con grafica e caricamenti migliorati (Di sabato 31 ottobre 2020) Genshin Impact, il titolo free-to-play ispirato a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, acclamato da pubblico e critica, sarà disponibile anche su console PlayStation 5 il giorno del lancio, il prossimo 12 novembre (o 19 novembre per noi italiani).Gli sviluppatori di MiHoYo hanno confermato la versione next-gen mentre illustravano i contenuti della versione 1.1, la quale verrà lanciata proprio l'11 novembre.La versione 1.1. introduce infatti nuove quest, nuovi personaggi, l'evento stagionale "Unrecociled Stars" e, per l'appunto, la compatibilità con PlayStation 5.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di sabato 31 ottobre 2020), il titolo free-to-play ispirato a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, acclamato da pubblico e critica, sarà disponibilesu console PlayStation 5 il giorno del, il prossimo 12 novembre (o 19 novembre per noi italiani).Gli sviluppatori di MiHoYo hanno confermato la versione next-gen mentre illustravano i contenuti della versione 1.1, la quale verrà lanciata proprio l'11 novembre.La versione 1.1. introduce infatti nuove quest, nuovi personaggi, l'evento stagionale "Unrecociled Stars" e, per l'appunto, la compatibilità con PlayStation 5.Leggi altro...

nuoyisho : @wnmins I WAS PLAYING GENSHIN IMPACT ALL DAY CHJSJDJSJDJXJS I'M SORRY - Kestrovisk : Finalmente cheguei no rank 30 no Genshin Impact - GioeleMaria : Genshin Impact arriverà anche su PlayStation 5 #playstation4 #playstation5 #playstation #mihoyo #genshinimpact… - jinridescence : Happy Halloween! Stasera si festeggia con una partita a genshin impact e il rewatch dei due ep di tgcf ??????????? -