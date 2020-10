Coronavirus, Lopalco: “Tra dieci giorni ci toccherà solo pregare” (Di sabato 31 ottobre 2020) Pier Luigi Lopalco ha spiegato il suo punto di vista rispetto alla situazione che in queste settimane tocca l’Italia. Pier Luigi Lopalco (Facebook)Assessore alla Sanità della Regione Puglia, l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco ha spiegato il suo punto di vista in merito alle decisioni che in queste ore, il nostro Governo, pare sia obbligato a prendere circa eventuali ulteriori restrizioni, per provare a contenere l’andamento sempre crescente negli ultimi giorni dei contagi di Covid19. Anche per Lopalco la situazione è molto critica ed occorre intervenire il prima possibile. Lopalco ha spiegato quella che potrebbe essere definita la sua ricetta, e cioè studiare quali sono le dinamiche che creano maggiore assembramento e provare a ... Leggi su chenews (Di sabato 31 ottobre 2020) Pier Luigiha spiegato il suo punto di vista rispetto alla situazione che in queste settimane tocca l’Italia. Pier Luigi(Facebook)Assessore alla Sanità della Regione Puglia, l’epidemiologo Pier Luigiha spiegato il suo punto di vista in merito alle decisioni che in queste ore, il nostro Governo, pare sia obbligato a prendere circa eventuali ulteriori restrizioni, per provare a contenere l’andamento sempre crescente negli ultimidei contagi di Covid19. Anche perla situazione è molto critica ed occorre intervenire il prima possibile.ha spiegato quella che potrebbe essere definita la sua ricetta, e cioè studiare quali sono le dinamiche che creano maggiore assembramento e provare a ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lopalco Emergenza Covid, Lopalco: «La Puglia non è in fase 4, il virus è sotto controllo» La Gazzetta del Mezzogiorno Coronavirus, paradosso dei ragazzi con le scuole chiuse: a casa per la dad tutti ammassati per giocare

Scuole chiuse per contenere la diffusione dei contagi da coronavirus, ma fuori dall'orario di lezione i ragazzi sono liberi di incontrarsi come e quando vogliono. Ecco cosa ci ha detto un gruppo che a ...

Puglia da “codice rosso”: in terapia intensiva +53% di ricoveri rispetto ad aprile. Nuovi casi oltre quota 700, sette i decessi

In Puglia è stato sfondato il tetto dei 10mila positivi Covid, tanti i contagiati attualmente: meno di due settimane fa, il 17 ottobre, erano esattamente meno della metà, 4.980. E ...

Scuole chiuse per contenere la diffusione dei contagi da coronavirus, ma fuori dall'orario di lezione i ragazzi sono liberi di incontrarsi come e quando vogliono. Ecco cosa ci ha detto un gruppo che a ...In Puglia è stato sfondato il tetto dei 10mila positivi Covid, tanti i contagiati attualmente: meno di due settimane fa, il 17 ottobre, erano esattamente meno della metà, 4.980. E ...