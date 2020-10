Call of Duty: Black Ops Cold War e Warzone si uniranno verso la fine dell'anno (Di sabato 31 ottobre 2020) Call of Duty: Warzone, la modalità battle royale stand alone di Call of Duty, si unirà all'imminente Black Ops Cold War nel mese di dicembre.Activision ha recentemente confermato la "convergenza", spiegando nel dettaglio come funzionerà il tutto. L'integrazione, originalmente prevista al lancio, non arriverà subito, ma sarà comunque disponibile entro il 2020, quindi bisognerà aspettare un po'.Black Ops Cold War seguirà la stessa struttura stagionale introdotta con Modern Warfare: ogni stagione durerà un paio di mesi e sarà accompagnata da un relativo Battle Pass, la cui funzione resterà immutata.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di sabato 31 ottobre 2020)of, la modalità battle royale stand alone diof, si unirà all'imminenteOpsWar nel mese di dicembre.Activision ha recentemente confermato la "convergenza", spiegando nel dettaglio come funzionerà il tutto. L'integrazione, originalmente prevista al lancio, non arriverà subito, ma sarà comunque disponibile entro il 2020, quindi bisognerà aspettare un po'.OpsWar seguirà la stessa struttura stagionale introdotta con Modern Warfare: ogni stagione durerà un paio di mesi e sarà accompagnata da un relativo Battle Pass, la cui funzione resterà immutata.Leggi altro...

