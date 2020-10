Viabilità Roma Regione Lazio del 30-10-2020 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 30 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 30 OTTOBREORE 17:05 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO CON IL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE A TRATTI TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA, IN INTERNA SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. RALLENTAMENTI SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 DALLA TANGENZIALE EST AL RACCORDO IN USCITA DA. SULLA TANGENZIALE EST CODE TRA CORSO FRANCIA E SALARIA E PIÙ AVANTI TRA BATTERIA NOMENTANA E A24, IL TUTTO VERSO SAN GIOVANNI. SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA NEI DUE SENSI DI MARCIA. SULLA NETTUNENSE TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE E PAVONA, ANCHE IN QUESTO CASO IN ...