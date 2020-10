Tale e quale show, il Torneo: Giulia Sol è Celine Dion (video e gallery) (Di sabato 31 ottobre 2020) Nel corso della prima puntata del 30 ottobre 2020 del Torneo di Tale e quale show, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anche Giulia Sol nei panni di Celine Dion, con il brano “My heart will go on”, dal film “Titanic”. La giuria del Talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, con il quarto giudice Carlo Verdone, ha valutato la sua performance. Standing ovation per Giulia, merito sia del trucco che della sua voce. Per la Goggia, però, è stato meno somigliante nelle parti alte. Potete vedere l’esibizione di Giulia Sol di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire alcune ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 31 ottobre 2020) Nel corso della prima puntata del 30 ottobre 2020 deldi, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto ancheSol nei panni di, con il brano “My heart will go on”, dal film “Titanic”. La giuria delnt-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, con il quarto giudice Carlo Verdone, ha valutato la sua performance. Standing ovation per, merito sia del trucco che della sua voce. Per la Goggia, però, è stato meno somigliante nelle parti alte. Potete vedere l’esibizione diSol di stasera nelche vi proponiamo. A seguire alcune ...

