"Se necessario ci assumeremo l'onere del lockdown". Intervista a Enzo Amendola (Di venerdì 30 ottobre 2020) Un nuovo lockdown nazionale? “Faremo di tutto per escluderlo, ma se sarà necessario ci assumeremo l’onere della scelta”, ci dice il ministro agli Affari Europei Enzo Amendola in questa Intervista, all’indomani per primo punto di aggiornamento tra i leader europei sulla nuova ondata di pandemia. In auto-isolamento a casa per essere entrato in contatto con una persona positiva al covid, Amendola ammette che i fondi del recovery fund sono in ritardo, ma avverte Polonia e Unghiera, stati in infrazione per violazione dello stato di diritto: “Non possono prolungare il braccio di ferro e ritardare le ratifiche”. E aggiunge: ”È evidente che andranno valutati l’impatto della seconda ondata sui bilanci ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 ottobre 2020) Un nuovonazionale? “Faremo di tutto per escluderlo, ma se saràcil’della scelta”, ci dice il ministro agli Affari Europeiin questa, all’indomani per primo punto di aggiornamento tra i leader europei sulla nuova ondata di pandemia. In auto-isolamento a casa per essere entrato in contatto con una persona positiva al covid,ammette che i fondi del recovery fund sono in ritardo, ma avverte Polonia e Unghiera, stati in infrazione per violazione dello stato di diritto: “Non possono prolungare il braccio di ferro e ritardare le ratifiche”. E aggiunge: ”È evidente che andranno valutati l’impatto della seconda ondata sui bilanci ...

amendolaenzo : L'Europa è alla prova della seconda ondata del #Covid. Servono serietà e coesione tra istituzioni, non a parole ma… - carloarbini51 : RT @amendolaenzo: L'Europa è alla prova della seconda ondata del #Covid. Servono serietà e coesione tra istituzioni, non a parole ma nelle… - fnicodemo : RT @amendolaenzo: L'Europa è alla prova della seconda ondata del #Covid. Servono serietà e coesione tra istituzioni, non a parole ma nelle… - COVIDbot_ITA : RT @amendolaenzo: L'Europa è alla prova della seconda ondata del #Covid. Servono serietà e coesione tra istituzioni, non a parole ma nelle… - pdnetwork : RT @amendolaenzo: L'Europa è alla prova della seconda ondata del #Covid. Servono serietà e coesione tra istituzioni, non a parole ma nelle… -

Ultime Notizie dalla rete : necessario assumeremo "Se necessario ci assumeremo l'onere del lockdown". Intervista a Enzo Amendola L'HuffPost "Se necessario ci assumeremo l'onere del lockdown". Intervista a Enzo Amendola

Un nuovo lockdown nazionale? “Faremo di tutto per escluderlo, ma se sarà necessario ci assumeremo l’onere della scelta”, ci dice il ministro agli Affari Europei Enzo Amendola in questa intervista, all ...

Nuovo ospedale, Donini “Studio di fattibilità entro la fine del 2020. Percorso partecipativo” foto

Il loro lavoro è iniziare subito con le terapie, quelle che abbiamo a disposizione, trattando i pazienti a casa fino a quando è possibile e procedere, se è necessario ... stiamo potenziando questa ...

Un nuovo lockdown nazionale? “Faremo di tutto per escluderlo, ma se sarà necessario ci assumeremo l’onere della scelta”, ci dice il ministro agli Affari Europei Enzo Amendola in questa intervista, all ...Il loro lavoro è iniziare subito con le terapie, quelle che abbiamo a disposizione, trattando i pazienti a casa fino a quando è possibile e procedere, se è necessario ... stiamo potenziando questa ...