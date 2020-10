Delia886799071 : Scuola: zaini davanti istituti Puglia, genitori'no chiusure' - Cronaca - ANSA No chiusura, no chiusura intanto clas… - AnsaPuglia : Scuola: zaini davanti istituti Puglia, genitori'no chiusure'. Protesta contro ordinanza regionale su stop lezioni i… - QuiMesagne : I genitori portano gli zaini a scuola contro la chiusura prevista da Emiliano - ESanguedolce : @GiuseppeConteIT E poi a scuola tutti ammassati, aule piccole, zaini stracolmi di libri. Lo sapevate che proprio a… - RunPierwork13 : RT @velo_di_maia: Logica di ferro. Arriva un'auto, ne escono una signora e due bambini con gli zaini della scuola. Suonano ad una abitazion… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola zaini

A Bitonto, hanno partecipato in pochi. Alcuni genitori hanno lasciato gli zaini dei loro figli fuori la scuola elementare “V.F. Cassano” e “G. Caiati”. “Non possiamo non far sentire la nostra voce, ma ...(ANSA) – BARI, 30 OTT – Alle 8, quando sarebbe suonata la prima campanella nelle scuole pugliesi, i genitori hanno lasciato gli zaini dei loro figli davanti ai cancelli degli istituti scolastici in se ...