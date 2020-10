Recovery fund, Di Biase: “Contro il gap di genere borse di studio per le lauree scientifiche” (Di venerdì 30 ottobre 2020) ROMA – “Gli effetti della pandemia sono stati devastanti, ma come si dice ‘piove sul bagnato’. Ecco i numeri: nel periodo post lockdown, aprile-giugno, c’è stato un calo di iscrizione delle imprese femminili del 42% rispetto al 2019. Abbiamo avuto 5mila imprese in meno a conduzione femminile, rispetto all’anno precedente. L’Italia e’ al diciottesimo posto per ‘gap retributivo’ e il sistema di welfare ci impedisce di essere valorizzate”. E’ l’istantanea in numeri di Patrizia Schiarizza, consigliera AIDDA (Associazione imprenditrici e donne dirigenti d’azienda) Lazio, da cui e’ partito l’incontro di questa sera tra le imprenditrici e la Regione Lazio sugli effetti della crisi. Formazione, bandi, snellimento della burocrazia e materie Stemm sono le azioni vincenti secondo le donne d’azienda sul campo. Il confronto si e’ svolto su piattaforma Zoom ed e’ stato moderato da Nicoletta Di Placido, giornalista dell’agenzia di stampa Dire, media partner dell’evento: l’Associazione imprenditrici e donne dirigenti d’azienda (AIDDA) e la consigliera del Partito democratico alla Regione Lazio, Michela Di Biase, hanno avuto uno scambio di opinioni sul Recovery fund e il divario tra uomini e donne. Leggi su dire (Di venerdì 30 ottobre 2020) ROMA – “Gli effetti della pandemia sono stati devastanti, ma come si dice ‘piove sul bagnato’. Ecco i numeri: nel periodo post lockdown, aprile-giugno, c’è stato un calo di iscrizione delle imprese femminili del 42% rispetto al 2019. Abbiamo avuto 5mila imprese in meno a conduzione femminile, rispetto all’anno precedente. L’Italia e’ al diciottesimo posto per ‘gap retributivo’ e il sistema di welfare ci impedisce di essere valorizzate”. E’ l’istantanea in numeri di Patrizia Schiarizza, consigliera AIDDA (Associazione imprenditrici e donne dirigenti d’azienda) Lazio, da cui e’ partito l’incontro di questa sera tra le imprenditrici e la Regione Lazio sugli effetti della crisi. Formazione, bandi, snellimento della burocrazia e materie Stemm sono le azioni vincenti secondo le donne d’azienda sul campo. Il confronto si e’ svolto su piattaforma Zoom ed e’ stato moderato da Nicoletta Di Placido, giornalista dell’agenzia di stampa Dire, media partner dell’evento: l’Associazione imprenditrici e donne dirigenti d’azienda (AIDDA) e la consigliera del Partito democratico alla Regione Lazio, Michela Di Biase, hanno avuto uno scambio di opinioni sul Recovery fund e il divario tra uomini e donne.

