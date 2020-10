Real Sociedad-Napoli 0-1, pagelle / Gattuso sta diventando il mago del turnover (Di venerdì 30 ottobre 2020) OSPINA. Bentornato Ospinik: quella parata felina su Portu al 65’, istinto puro laddove arriva prima la mano della ragione, è il sigillo di una partita senza cazzate e senza rischi coi benedetti piedi – 7 Quella non è stata una parata, Fabrizio, ma un vero e proprio gol. Potremmo anche annotare sul nostro taccuino che la partita è finita 0-2 grazie a lui. Considerando che è stato l’unico tiro in porta degli spagnoli, è da apprezzare l’agilità mentale con cui si è fatto trovare pronto. Sopporta anche la sofferenza, ossia il dolore al gomito – 7 HYSAJ. Il Napule si deve fare concavo sul campo della prima in classifica della Liga e l’Onesto Faticatore albanese è una sentinella che pensa soprattutto a difendere e quando può allunga oltre il centrocampo – 6,5 Nel primo tempo rischia un ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 30 ottobre 2020) OSPINA. Bentornato Ospinik: quella parata felina su Portu al 65’, istinto puro laddove arriva prima la mano della ragione, è il sigillo di una partita senza cazzate e senza rischi coi benedetti piedi – 7 Quella non è stata una parata, Fabrizio, ma un vero e proprio gol. Potremmo anche annotare sul nostro taccuino che la partita è finita 0-2 grazie a lui. Considerando che è stato l’unico tiro in porta degli spagnoli, è da apprezzare l’agilità mentale con cui si è fatto trovare pronto. Sopporta anche la sofferenza, ossia il dolore al gomito – 7 HYSAJ. Il Napule si deve fare concavo sul campo della prima in classifica della Liga e l’Onesto Faticatore albanese è una sentinella che pensa soprattutto a difendere e quando può allunga oltre il centrocampo – 6,5 Nel primo tempo rischia un ...

