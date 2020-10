La protesta del piccolo commercio contro il nuovo Dpcm: 'È un lockdown mascherato' (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il piccolo commercio alza la voce contro il nuovo Dpcm varato dal Governo per contrastare l'avanzare della pandemia Covid 19. Confcommercio, attraverso il braccio operativo Federmoda, esprime il ... Leggi su chietitoday (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ilalza la voceilvarato dal Governo per contrastare l'avanzare della pandemia Covid 19. Conf, attraverso il braccio operativo Federmoda, esprime il ...

borghi_claudio : @flayawa @Flavr7 @VittorioPalumbo @Mario02598975 @Marcell77640487 @cris_cersei @lameduck1960 Le palle... ci voglion… - Agenzia_Ansa : #Torino, la protesta del mondo dello spettacolo inizia con l'Inno di Mameli. In piazza Castello dalla danza ai teat… - LegaSalvini : IL GOVERNATORE DELLA TOSCANA (PD) PROTESTA CONTRO IL #DPCM DEL GOVERNO DEL PD. TUTTO OK!!!

Ultime Notizie dalla rete : protesta del Merkel, Conte e Appendino al tavolo, la forma di protesta del birrificio che denuncia i problemi con il sorriso La Stampa La Nuova Sardegna in edicola il 31 ottobre, le strategia della Regione contro il Covid

SASSARI. Sulla Nuova Sardegna del 31 ottobre i lettori troveranno nuovi approfondimenti sul tema della diffusione del coronavirus, con il numero di contagi che resta alto come pure quello delle vittim ...

Scuola, vertice da Conte: Governo diviso, Azzolina: “No lockdown”

Decisione che ha suscitato la protesta dei deputati del MoVimento 5 Stelle in commissione Istruzione, secondo cui “chiudere potrà anche sembrare la decisione più facile da prendere a breve termine, ma ...

