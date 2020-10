Juventus, Chiesa: “Ringrazio la Fiorentina. Commisso? Mi sono comportato bene…” (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Avrei voluto fare questa conferenza venti giorni fa ma poi per varie circostanze non è mai stato fatto. Ci tengo a ringraziare a Fiorentina e la città di Firenze per questi 14 anni in cui sono cresciuto. Ringrazio Della Valle e Commisso e tutti i tifosi viola“. Federico Chiesa parla così durante il corso della sua conferenza stampa di presentazione da nuovo giocatore della Juventus. “Cosa rispondo alle accuse di Commisso? Mi sono comportato sempre in modo corretto verso il presidente e verso la Fiorentina, chiudo il discorso qui – ha detto l’ormai ex viola -. Ho saputo negli ultimi giorni di mercato dell’interesse della Juve nei miei confronti, sono davvero ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Avrei voluto fare questa conferenza venti giorni fa ma poi per varie circostanze non è mai stato fatto. Ci tengo a ringraziare ae la città di Firenze per questi 14 anni in cuicresciuto. Ringrazio Della Valle ee tutti i tifosi viola“. Federicoparla così durante il corso della sua conferenza stampa di presentazione da nuovo giocatore della. “Cosa rispondo alle accuse di? Misempre in modo corretto verso il presidente e verso la, chiudo il discorso qui – ha detto l’ormai ex viola -. Ho saputo negli ultimi giorni di mercato dell’interesse della Juve nei miei confronti,davvero ...

