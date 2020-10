In Gran Bretagna cenone a prova di Covid, pronte le forze dell'ordine (Di venerdì 30 ottobre 2020) Per via del Coronavirus, nel Regno Unito cenone di Natale e Capodanno con massimo sei partecipanti. La Polizia pronta a intervenire. Coronavirus, nel Regno Unito cenone in regola o interviene la Polizia su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 30 ottobre 2020) Per via del Coronavirus, nel Regno Unitodi Natale e Capodanno con massimo sei partecipanti. La Polizia pronta a intervenire. Coronavirus, nel Regno Unitoin regola o interviene la Polizia su Notizie.it.

sole24ore : Coronavirus, ultime notizie. «Contagi proiettano Italia verso scenario 4». Gran Bretagna, probabili 100mila casi al… - borghi_claudio : @Saladino__Italy @salvalimpo No dipende. In Gran Bretagna è colpa di Boris Johnson, in Brasile è colpa di Bolsonaro… - Capezzone : +++Ieri a @staseraitalia #staseraitalia+++ CLIPPINO 3 La Gran Bretagna del criticatissimo Boris Johnson ha dato so… - OttobreInfo : RT @BOLSCEVITA: 'L’intellettuale palestinese Fayez Sayegh [...] argomentò che “l’alleanza di convenienza e mutuo bisogno”[...] tra l’imperi… - fangiovanna : @davcarretta La Gran Bretagna fa 250000 tamponi al di da metà Agosto. Che stai a dì? -