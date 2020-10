Il cinema diaristico di David Perlov

(Di sabato 31 ottobre 2020) Nell’edizione di quest’anno di Archivio Aperto (www.archivioaperto.it), Home Movies offre la possibilità di vedere il capolavoro del filmmaker israeliano, Diary (1973-83), sulla piattaforma online MYmovies, fino al 7 novembre. Si tratta di una bella occasione per poter (ri)scoprire un’opera che, fra i suoi tanti pregi, ha senz’altro quello di rappresentare una sorta di esempio impareggiabile di film-diario, e cioè di quel particolare generetografico che è sempre più utilizzato dagli autori indipendenti di oggi, da Occidente a Oriente. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

