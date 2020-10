I medici | ' Chiudere le Regioni può non bastare Isolare le zone ad alto contagio'

globalistIT : Parla Salvatore Manca, presidente Simeu (Società italiana di medicina d'emergenza-urgenza) - scheerenberger : RT @Adnkronos: Covid, medici emergenza: 'Chiudere regioni potrà aiutare' - leoberthi : RT @Adnkronos: Covid, medici emergenza: 'Chiudere regioni potrà aiutare' - Adnkronos : Covid, medici emergenza: 'Chiudere regioni potrà aiutare' - holyghostpro : Covid, medici emergenza: “Chiudere regioni potrà aiutare” -

Ultime Notizie dalla rete : medici Chiudere

Adnkronos

Vengono trasferiti al covid hospital Da Procida medici e infermieri del reparto di rianimazione di Cava, che per tutta l'emergenza covid chiude i battenti. Al Santa Maria dell'Olmo, classificato come ...MONTE DI PROCIDA – Medici, dipendenti e utenti tenuti in ostaggio durante una rapina andata in scena ieri al distretto 35 dell’Asl Napoli 2 Nord di Monte di Procida-Bacoli. In azione, poco dopo le 15, ...