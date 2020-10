Giappone, tasso disoccupazione stabile e meglio delle attese (Di venerdì 30 ottobre 2020) (Teleborsa) – stabile la disoccupazione in Giappone. Il Ministero degli Affari interni delle poste e telecomunicazioni nipponico segnala che nel mese di settembre il tasso dei senza lavoro è stabile al 3%, inferiore al 3,1% stimato. Il numero di disoccupati è cresciuto di 420 mila unità rispetto allo scorso anno, attestandosi a 2,10 milioni. Gli occupati sono pari a 66,89 milioni, in calo di 790 mila unità rispetto all’anno precedente Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 ottobre 2020) (Teleborsa) –lain. Il Ministero degli Affari interniposte e telecomunicazioni nipponico segnala che nel mese di settembre ildei senza lavoro èal 3%, inferiore al 3,1% stimato. Il numero di disoccupati è cresciuto di 420 mila unità rispetto allo scorso anno, attestandosi a 2,10 milioni. Gli occupati sono pari a 66,89 milioni, in calo di 790 mila unità rispetto all’anno precedente

Giappone: accelera la produzione industriale, ferma la disoccupazione al 3%

