F1 | Sebastian Vettel | “Non riesco ad adattarmi alla SF1000 Imola? Una bella pista che non perdona gli errori”

(Di venerdì 30 ottobre 2020)sta vivendo quella che può essere considerata la peggior stagione della sua carriera. In dodici gare, il trentatreenne tedesco non ha raccolto niente di meglio di una sesta posizione, marcando la miseria di 18 punti contro i 75 del compagno di squadra Charles Leclerc. Per il quattro volte Campione del Mondo è senza ombra di dubbio un mesto addioFerrari, con la quale gareggia dal 2015. Riuscirà il teutonico a rendersi protagonista quantomeno di uno scatto d’orgoglio prima di lasciare la Scuderia di Maranello per trasferirsi all’Aston Martin? Ecco le sue dichiarazionivigilia del Gran Premio di Emilia Romagna, rilasciate durante la conferenza stampa pre-weekend. “Se la differenza di prestazioni tra me e Charles può essere spiegata con un sabotaggio ...