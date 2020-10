Ex Ilva | ArcelorMittal revoca la cassa integrazione di 13 settimane

Leggi su dire

(Di venerdì 30 ottobre 2020) BARI – ArcelorMittal ha deciso di revocare la procedura di cassa integrazione per 13 settimane partita lo scorso 20 ottobre per lo stabilimento siderurgico di Taranto. La comunicazione è stata inviata ai sindacati dei metalmeccanici. La decisione è stata determinata dalle "sopravvenute disposizioni normative connesse all'epidemia Covid-19 che hanno mutato – sul piano oggettivo e soggettivo – l'ambito dell'esodo ensuing necessarie", si legge nella nota firmata da Arturo Ferrucci capo del personale. "Da qui la necessità di operare un mutamento della causale di intervento della cassa integrazione, nell'ambito di procedura che sarà avviata con separata nota".