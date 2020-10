Ecco cosa nella tua cucina NON stai pulendo abbastanza

Leggi su virali.video

(Di sabato 31 ottobre 2020) In un periodo come quello che stiamo vivendo quest’anno, dove a causa dei disagi causati dal coronavirus, la pulizia e l’igiene sono diventate delle norme ancor più fondamentali da seguire,vita di tutti i giorni. Anche la pulizia della nostra casa deve risultare davvero impeccabile, ma esiste un oggetto della nostra, che secondo le statistiche viene sempre pulito in maniera errata o non conforme a quanto si dovrebbe. L’oggetto di cui stiamo parlando è il microonde. Come rivela l’esperto della casa, Robert Johnson sulla rivista ‘Best Life’, il microonde è un elettrodomestico che utilizziamo quotidianamente e quindi è incline a rovinarsi e sporcarsi. Pertanto dovrebbe essere pulitomaniera corretta almeno una volta alla settimana. Se avete verificato che ...