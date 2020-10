È Valerio Show a Chi Vuol Essere Milionario? (Di venerdì 30 ottobre 2020) Con Valerio Liprandi lo studio di Chi Vuol Essere Milionario si è tinto di rosa la scorsa puntata. Entrato ad inizio serata con un sorriso luminoso ed uno sgargiante completo rosa, il concorrente ha intrattenuto il pubblico fino all’1 di notte. Con quasi 2 milioni di telespettatori sintonizzati, la trasmissione di Gerry Scotti ha totalizzato il 10,5% di share. Vediamo insieme la scalata al milione di Valerio, che è arrivato a leggere la domanda numero 14 da 300mila euro. Chi è Valerio, il “concorrente rosa” di Chi Vuol Essere Milionario? Valerio Liprandi, 36 anni, di professione avvocato familiarista. Vive a Torino, ma ha origini baresi. Ha innumerevoli passioni delle quali ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 30 ottobre 2020) ConLiprandi lo studio di Chisi è tinto di rosa la scorsa puntata. Entrato ad inizio serata con un sorriso luminoso ed uno sgargiante completo rosa, il concorrente ha intrattenuto il pubblico fino all’1 di notte. Con quasi 2 milioni di telespettatori sintonizzati, la trasmissione di Gerry Scotti ha totalizzato il 10,5% di share. Vediamo insieme la scalata al milione di, che è arrivato a leggere la domanda numero 14 da 300mila euro. Chi è, il “concorrente rosa” di ChiLiprandi, 36 anni, di professione avvocato familiarista. Vive a Torino, ma ha origini baresi. Ha innumerevoli passioni delle quali ...

