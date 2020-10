Don Lenzini martire | ucciso dai partigiani comunisti

Leggi su quotidianpost

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Ai ferventi cristiani farà piacere ricordare la figura di don Luigi, che il 28 ottobre 2020 ha visto riconosciuto dalla Congregazione delle Cause dei Santi il suo martirio. Il destino del sacerdote fu condiviso in egual misura dal seminarista e beato Rolando Rivi e da un’altra ventina di religiosi. Quando e dove avvennero queste uccisioni “in odio alla fede”, come è scritto nel documento redatto dalla Congregazione? Dopo l’8 settembre 1944, nella rossa Emilia-Romagna: patria di estremismi politici. Orbene, il massacro si perpetuò la notte tra il 20 e il 21 luglio del 1945 e nessuno, neanche il più spericolato dei marxisti leninisti, potrebbe tentare la giustificazione con parole come queste: “tempi violenti e crudeli, ma per verità storica occorre dire che i fascisti fecero lo stesso”. ...