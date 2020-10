Coronavirus, la curva dei contagi continua a salire: 3.186 nuovi positivi (Di venerdì 30 ottobre 2020) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 29 ottobre dell’unità di Crisi regionale riporta 3.186 nuovi positivi su 18.656 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore record di contagi al Coronavirus in Campania, facendo registrare un nuovo incremento: sono 3.186 positivi. I deceduti, tra il 28 e il 29 ottobre, sono 15 e i guariti 525. A comunicarlo l’Unità di crisi regionale. Il numero dei contagiati da inizio epidemia sale a 52.071 mentre i deceduti sono 659. Aumentano anche i guariti che sono 11.062. I tamponi complessivi 937.974 di cui 18.656 eseguiti nella giornata di ieri. Il report dei posti letto su base regionale di terapia intensiva sono complessivamente 580, mentre i posti letto Covid sono: 227 quelli in terapia intensiva attivabili, ... Leggi su 2anews (Di venerdì 30 ottobre 2020)in Campania: il bollettino di ieri 29 ottobre dell’unità di Crisi regionale riporta 3.186su 18.656 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore record dialin Campania, facendo registrare un nuovo incremento: sono 3.186. I deceduti, tra il 28 e il 29 ottobre, sono 15 e i guariti 525. A comunicarlo l’Unità di crisi regionale. Il numero deiati da inizio epidemia sale a 52.071 mentre i deceduti sono 659. Aumentano anche i guariti che sono 11.062. I tamponi complessivi 937.974 di cui 18.656 eseguiti nella giornata di ieri. Il report dei posti letto su base regionale di terapia intensiva sono complessivamente 580, mentre i posti letto Covid sono: 227 quelli in terapia intensiva attivabili, ...

caffo87 : Comunque finché ci sarà l'isolamento domiciliare la curva dei contagi salirà sempre #coronavirus #COVID19italia - Calab_Magnifica : Coronavirus Calabria: ancora in salita la curva dei contagi. 239 nuovi casi - PM_Parma : RT @PCagnan: Coronavirus, che cosa sta succedendo in Veneto e a Nordest: i dati delle ultime due settimane e l'impennata della curva - Il M… - giornalettismo : La curva sale ancora e oggi i nuovi positivi al #coronavirus salgono oltre i 31 mila - Libero_official : Cinquemila positivi in più rispetto a ieri, altra crescita paurosa della curva dei contagi: ufficiale, tutta Italia… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus curva Coronavirus, ecco perché dal 9 novembre sarà inevitabile un lockdown soft La Stampa I nuovi casi sono 31.084 con 215mila tamponi. Campania chiude asili e nidi

Il governatore della regione, Vincenzo De Luca, ha firmato una nuova ordinanza. La chiusura rimarrà in vigore fino al 14 novembre ...

Covid-19, fra un mese Fvg a rischio: la pandemia potrebbe essere fuori controllo

Fra un mese il Friuli Venezia Giulia potrebbe rientrare fra le regioni a elevato rischio di una trasmissione fuori controllo del Covid-19. È quanto emerso durante una conferenza stampa che il il presi ...

Il governatore della regione, Vincenzo De Luca, ha firmato una nuova ordinanza. La chiusura rimarrà in vigore fino al 14 novembre ...Fra un mese il Friuli Venezia Giulia potrebbe rientrare fra le regioni a elevato rischio di una trasmissione fuori controllo del Covid-19. È quanto emerso durante una conferenza stampa che il il presi ...