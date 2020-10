Atalanta, Percassi: «Restiamo umili, dobbiamo avere molta fame» (Di venerdì 30 ottobre 2020) Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, ha parlato alla vigilia della gara contro il Crotone. Ecco le sue parole In assenza della conferenza stampa di Gasperini, l’ad dell’Atalanta Luca Percassi ha affidato alcune dichiarazioni all’Ansa. SERIE A – «L’Atalanta deve rimanere molto umile e avere anche molta fame. Guai se pensassimo di essere più bravi degli altri. Le ultime due partite perse a Napoli e con la Sampdoria hanno dimostrato che il campionato italiano è molto complicato. Il livello è sempre più competitivo: se ci si arriva impreparati, si perde. La partita di domani con il Crotone è comunque molto complicata: sono convinto che sarà difficilissima, ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Luca, amministratore delegato dell’, ha parlato alla vigilia della gara contro il Crotone. Ecco le sue parole In assenza della conferenza stampa di Gasperini, l’ad dell’Lucaha affidato alcune dichiarazioni all’Ansa. SERIE A – «L’deve rimanere molto umile eanche. Guai se pensassimo di essere più bravi degli altri. Le ultime due partite perse a Napoli e con la Sampdoria hanno dimostrato che il campionato italiano è molto complicato. Il livello è sempre più competitivo: se ci si arriva impreparati, si perde. La partita di domani con il Crotone è comunque molto complicata: sono convinto che sarà difficilissima, ...

