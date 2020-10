Stefania Orlando custodisce un grande segreto: nessuno lo sapeva (Di giovedì 29 ottobre 2020) Questo articolo . Stefania Orlando sembra nascondere un grandissimo segreto. Ma di che cosa si tratta? La curiosità su tutto questo è davvero tanta. Stefania Orlando è una delle grandi protagoniste di quest’edizione del ‘grande Fratello Vip’. La donna negli ultimi giorni sta vivendo un momento difficile e di vera e propria crisi. C’è però un qualcosa che … Leggi su youmovies (Di giovedì 29 ottobre 2020) Questo articolo .sembra nascondere un grandissimo. Ma di che cosa si tratta? La curiosità su tutto questo è davvero tanta.è una delle grandi protagoniste di quest’edizione del ‘Fratello Vip’. La donna negli ultimi giorni sta vivendo un momento difficile e di vera e propria crisi. C’è però un qualcosa che …

GrandeFratello : L'unica cosa bella del sentirsi un po' distanti è la certezza di tornare vicini in fretta... ?? #GFVIP - Chiara_872 : RT @AlexTheDaaka: Ore 3:54, in stanza blu dormono tutti Stefania Orlando si sveglia improvvisamente, si alza, va in cucina, prende le patat… - grecofedericax : RT @darveyfeels_: Stefania: “in confessionale mi hanno detto anche the Oscar goes to Stefania Orlando, sono stata favolosa e questo mi ha r… - andIoop950 : RT @darveyfeels_: Stefania: “in confessionale mi hanno detto anche the Oscar goes to Stefania Orlando, sono stata favolosa e questo mi ha r… - alexiuss11 : RT @RamaTrash8: Mi trovo con il discorso di Stefania Orlando. Se non provi interesse verso un uomo che ti corteggia, devi farlo presente,… -