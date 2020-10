Silvia Toffanin, lutto gravissimo. Il momento più brutto, straziante della sua vita (Di giovedì 29 ottobre 2020) Terribile lutto per l’amatissima conduttrice televisiva di ‘Verissimo’, Silvia Toffanin. La donna ha infatti dovuto dire addio alla sua mamma, deceduta oggi, giovedì 29 ottobre. A riferire la notizia è l’Ansa. L’agenzia di stampa giornalistica italiana ha aggiunto che la signora era malata da alcuni mesi. momento davvero durissimo per la Toffanin, che stava vivendo solo gioie con la trasmissione di Canale 5, alla cui guida è ormai da anni. Molto felice anche la sua vita privata. Infatti è legata sentimentalmente al figlio dell’ex premier Silvio Berlusconi, Pier Silvio, ed ha anche concepito due splendidi figli, che si chiamano Sofia e Lorenzo. La padrona di casa di ‘Verissimo’ non ha mai parlato molto degli ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 29 ottobre 2020) Terribileper l’amatissima conduttrice televisiva di ‘Verissimo’,. La donna ha infatti dovuto dire addio alla sua mamma, deceduta oggi, giovedì 29 ottobre. A riferire la notizia è l’Ansa. L’agenzia di stampa giornalistica italiana ha aggiunto che la signora era malata da alcuni mesi.davvero durissimo per la, che stava vivendo solo gioie con la trasmissione di Canale 5, alla cui guida è ormai da anni. Molto felice anche la suaprivata. Infatti è legata sentimentalmente al figlio dell’ex premier Silvio Berlusconi, Pier Silvio, ed ha anche concepito due splendidi figli, che si chiamano Sofia e Lorenzo. La padrona di casa di ‘Verissimo’ non ha mai parlato molto degli ...

infoitcultura : Morta la mamma di Silvia Toffanin, Gemma Parison era malata da qualche mese - infoitcultura : Verissimo, Silvia Toffanin in lutto: è morta mamma Gemma - infoitcultura : Silvia Toffanin in lutto: è morta una persona speciale, era malata da tempo - infoitcultura : Silvia Toffanin, lo straziante addio alla mamma Gemma - infoitcultura : Lutto per Silvia Toffanin, la conduttrice di Verissimo travolta dal dolore: è morta la mamma -

Ultime Notizie dalla rete : Silvia Toffanin HTTP/1.1 Server Too Busy