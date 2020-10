Reddito di cittadinanza, Tridico: “Ha ridotto povertà, ma si può migliorare aumentando controlli e lavorando su centri per l’impiego” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Non soltanto la difesa del Reddito di cittadinanza, come sostegno essenziale per la lotta alla povertà. Il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, nel corso della presentazione della relazione annuale alla Camera dei deputati ha indicato quali sono, a suo parere, al momento i limiti dello strumento e i margini d’intervento per raggiungere una platea più ampia di beneficiari che ne hanno effettivamente bisogno. In base ai dati emersi nella relazione, a ottobre 1,4 milioni di nuclei familiari e 3,4 milioni di individui hanno fruito del Reddito di cittadinanza, con un importo mensile superiore a 500 euro. Una misura che ha avuto un impatto decisivo, secondo l’istituto, in quanto “ha ridotto il coefficiente di Gini, che misura le disuguaglianze tra le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) Non soltanto la difesa deldi, come sostegno essenziale per la lotta alla povertà. Il presidente dell’Inps, Pasquale, nel corso della presentazione della relazione annuale alla Camera dei deputati ha indicato quali sono, a suo parere, al momento i limiti dello strumento e i margini d’intervento per raggiungere una platea più ampia di beneficiari che ne hanno effettivamente bisogno. In base ai dati emersi nella relazione, a ottobre 1,4 milioni di nuclei familiari e 3,4 milioni di individui hanno fruito deldi, con un importo mensile superiore a 500 euro. Una misura che ha avuto un impatto decisivo, secondo l’istituto, in quanto “hail coefficiente di Gini, che misura le disuguaglianze tra le ...

