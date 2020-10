Real Sociedad-Napoli 0-1: gol di Politano, infortunio di Insigne , Osimhen espulso (Di venerdì 30 ottobre 2020) Una vittoria gagliarda, sofferta, ma soprattutto preziosa, per rimediare al k.o. all'esordio europeo con l'Az. Il Napoli sbanca San Sebastian, battendo per 1-0 la Real Sociedad grazie a un gol di ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 30 ottobre 2020) Una vittoria gagliarda, sofferta, ma soprattutto preziosa, per rimediare al k.o. all'esordio europeo con l'Az. Ilsbanca San Sebastian, battendo per 1-0 lagrazie a un gol di ...

sscnapoli : ?? | #Gattuso “La Real Sociedad gioca bene, non è un caso che oggi sia al primo posto in Liga” #RealSociedadNapoli… - realvarriale : @Tinofonti71 @sscnapoli @RealSociedad @MPolitano16 @kkoulibaly26 Squadra talmente modesta questa Real Sociedad, che… - SkySport : ?? EUROPA LEAGUE ?? ? REAL SOCIEDAD - NAPOLI 0-1 Risultato finale ? ? #Politano (56’) ? #RealSociedadNapoli – 2^ gior… - fattidinapoli : Real Sociedad-Napoli: 0-1. 'Chiusi tutti i varchi agli spagnoli' di Giovanni Spinazzola - - vitovito63 : RT @realvarriale: @Tinofonti71 @sscnapoli @RealSociedad @MPolitano16 @kkoulibaly26 Squadra talmente modesta questa Real Sociedad, che in Li… -