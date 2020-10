Pagelle Milan-Sparta Praga 3-0 | voti Europa League 2020-2021 | Kjaer insuperabile | Bennacer metronomo | Dalot mattatore

(Di giovedì 29 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVEDIBuonasera e benvenuti al LIVEdi, incontro valevole per la seconda giornata della fase a gironi dell’. Da una parte i rossoneri di Zlatan Ibrahimovic, dall’altra la compagine della Repubblica Ceca che tra le sue fila può schierare Krejci, vecchia conoscenza del Bologna e del calcio italiano: chi la spunterà? Buon divertimento con il LIVEdi...

calciomercatoit : ??Le PAGELLE di #MilanSpartaPraga: SUPER #Bennacer, flop #Castillejo. #Lischka un disastro! ?? @MartinSa1988 - CalcioWeb : #MilanSpartaPraga 3-0, le pagelle di CalcioWeb: bene Brahim Diaz, Leao fa sul serio e Dalot sorprende [FOTO] -… - MilanoRossonera : Le pagelle di Milan-Sparta Praga 3-0: Passeggiata di forza per i rossoneri - - zazoomblog : PAGELLE Milan Sparta Praga: TOP e FLOP del primo tempo VOTI - #PAGELLE #Milan #Sparta #Praga: #primo - giovanniciacci : Le pagelle di ieri a @ognimattina_tv8 @adrianavolpereal #tv #love #smile #italy #milan @ Milan, Italy -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Milan

Milan-Sparta Praga: i VOTI, il TABELLINO, le PAGELLE, le AMMONIZIONI del match valevole per la seconda giornata dell'Europa League ...Una prestazione solida e di qualità quella del Milan che si conferma in forma strabiliante. La squadra sembra ormai giocare a memoria e anche cambiando gli elementi in campo il risultato non cambia.