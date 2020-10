Ornella Vanoni positiva al Covid | “Sto bene”

Adnkronos : #OrnellaVanoni: 'Covid mi ha presa, sto bene' - RadioSubasio : Ornella Vanoni ha il Covid, 'Mi ha presa! Sto bene' - GazzettaDelSud : Ornella Vanoni contagiata dal #Coronavirus: 'Mi ha presa, sto bene' - Italia_Notizie : Ornella Vanoni positiva al Covid: “Mi ha presa” - fanpage : Ornella #vanoni positiva al #covid19 -

Ultime Notizie dalla rete : Ornella Vanoni

Anche Ornella Vanoni è stata contagiata dal Covid. Lo ha annunciato la stessa artista milanese, 86 anni, sulla sua pagina Facebook assicurando però che sta bene. "Mi ha presa! Sto bene", ha scritto Or ...1Con un post sui social, Ornella Vanoni ha annunciato di essere positiva al Covid-19: ecco come sta la cantante e le sue prime parole Non lascia scampo il Coronavirus. Negli ultimi giorni ad ammalarsi ...