Nizza | sgomento in Vaticano per lo schiaffo alla fratellanza umana

Oggi per l'Islam è come se fosse Natale. Si celebra la festa della nascita del profeta Maometto. E' Al-Mawlid Al-Nabawi Al-Sharif .Centinaia di milioni di musulmani in tutto il mondo celebrano la sua natività. Se sia stata solo una coincidenza, o la scelta simbolica di un piano criminale di vendetta,andrà chiarito. Ma certamente, l'attentato di Nizza e' giunto al culmine di un durissimo scontro proprio intorno alla sacralità della figura del profeta e alla satira nei suoi confronti delle caricature del settimanale "Charlie Hebdo", che ha portato alla decapitazione pochi giorni fa da parte di un estremista islamista di un insegnante francese, Samuel Paty (dopo la strage del 2015).

Lo sgomento che Oltretevere si è aggravato quando si è saputo che il presunto attentatore di Nizza era uno dei tanti migranti sbarcati lo scorso settembre a Lampedusa, l’isola- simbolo ...

"La barbarie avvenuta oggi nella cattedrale di Notre Dame a Nizza mi lascia sgomento. Il mio pensiero va alle famiglie delle povere tre persone uccise. Ancora una volta l'estremismo islamico evidenzia ...

Lo sgomento che Oltretevere si è aggravato quando si è saputo che il presunto attentatore di Nizza era uno dei tanti migranti sbarcati lo scorso settembre a Lampedusa, l'isola- simbolo ..."La barbarie avvenuta oggi nella cattedrale di Notre Dame a Nizza mi lascia sgomento. Il mio pensiero va alle famiglie delle povere tre persone uccise. Ancora una volta l'estremismo islamico evidenzia ...