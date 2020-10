Nizza, attentato nella chiesa di Notre-Dame: 3 morti e diversi feriti (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il bilancio è di 3 morti e diversi feriti a seguito dell’attentato avvenuto poco fa nella chiesa di Notre-Dame a Nizza, in Francia E’ di tre morti e diversi feriti il bilancio di un attacco terroristico compiuto stamane nella chiesa di Notre-Dame a Nizza. La polizia è riuscita prontamente ad arrestare il responsabile, che come … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il bilancio è di 3a seguito dell’avvenuto poco fadi, in Francia E’ di treil bilancio di un attacco terroristico compiuto stamanedi. La polizia è riuscita prontamente ad arrestare il responsabile, che come … L'articolo proviene da Inews.it.

TgLa7 : Francia, #Nizza: le vittime dell'attentato terroristico salgono a tre, decapitata una donna - Agenzia_Ansa : Secondo il sindaco di #Nizza, Christian Estrosi, 'non c'è alcun dubbio sulla natura dell'attacco'. 'L'autore dell… - SimoPillon : Ennesimo attentato anticristiano a #Nizza, un uomo decapitato in chiesa. La vera emergenza è la #cristianofobia L'… - PupiaTv : Francia, attentato terroristico a Nizza in basilica Notre Dame: 3 morti, uno decapitato - - liviadrvsilla : RT @Agenzia_Ansa: Secondo il sindaco di #Nizza, Christian Estrosi, 'non c'è alcun dubbio sulla natura dell'attacco'. 'L'autore dell'atten… -