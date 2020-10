Napoli-Sassuolo, arbitra Mariani. Al Var Fourneau (Di giovedì 29 ottobre 2020) Sarà Mariani l’arbitro di Napoli-Sassuolo, in programma domenica alle 18 al San Paolo. Il direttore di gara sarà coadiuvato da Di Iorio e Scatragli. Quarto uomo è Pezzuto. Al Var c’è Fourneau, l’arbitro diventato famoso per aver diretto Juve-Crotone. Avar: De Meo. Napoli – Sassuolo domenica ore 18.00 Mariani Di Iorio – Scatragli Iv: Pezzuto Var: Fourneau Avar: De Meo Per quanto riguarda le altre gare del weekend, Inter–Parma è affidata a Pairetto (Var: Maresca). Udinese-Milan a Di Bello (Var: Guida). Torino-Lazio è affidata a Chiffi (Var: Massa). Spezia-Juve è appannaggio di Abisso (Var: Doveri). Per Roma-Fiorentina è stato scelto Orsato (Var: ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 29 ottobre 2020) Saràl’arbitro di, in programma domenica alle 18 al San Paolo. Il direttore di gara sarà coadiuvato da Di Iorio e Scatragli. Quarto uomo è Pezzuto. Al Var c’è, l’arbitro diventato famoso per aver diretto Juve-Crotone. Avar: De Meo.domenica ore 18.00Di Iorio – Scatragli Iv: Pezzuto Var:Avar: De Meo Per quanto riguarda le altre gare del weekend, Inter–Parma è affidata a Pairetto (Var: Maresca). Udinese-Milan a Di Bello (Var: Guida). Torino-Lazio è affidata a Chiffi (Var: Massa). Spezia-Juve è appannaggio di Abisso (Var: Doveri). Per Roma-Fiorentina è stato scelto Orsato (Var: ...

La squadra, seppur largamente rimaneggiata, ha retto in Champions, ma Inzaghi ha i giocatori contati. napoli-sassuolo (domenica, ore 18) Gennaro Gattuso dovrà valutare bene le condizioni dei suoi ...

