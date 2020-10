L’Inter, nel 2019, ha stipulato assicurazione contro rischio perdita incassi per sospensione attività (Di giovedì 29 ottobre 2020) Un’assicurazione stipulata nel 2019 ha consentito all’Inter di limitare i danni relativi alla chiusura del Meazza per il Covid Leggi su firenzepost (Di giovedì 29 ottobre 2020) Un’stipulata nelha consentito all’Inter di limitare i danni relativi alla chiusura del Meazza per il Covid

pisto_gol : Shk-Int 0:0 L’Inter porta a casa solo un punto dopo aver dominato la partita nel gioco e nelle occasioni, con tante… - Inter : ?? | LO SAPEVI? Romelu Lukaku ha trovato il gol in tutte le ultime nove partite in competizioni europee giocate con… - TuttoMercatoWeb : Hofmann stuzzica l'Inter: 'Il 99% del loro gioco consiste nel dare palla a Lukaku' - cpertico : RT @bbbnzl30: L'anno scorso in Inter-Barcellona vennero annullati due gol per fuorigioco a Lukaku mentre in al Camp nou non venne dato un r… - FirenzePost : L’Inter, nel 2019, ha stipulato assicurazione contro rischio perdita incassi per sospensione attività -

Ultime Notizie dalla rete : L’Inter nel Shakhtar-Inter: nerazzurri in Ucraina con più fiducia BetStars News – Italia