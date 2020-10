Inter, incubo Skriniar: ancora positivo al Covid-19 dopo 23 giorni (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il difensore dell’Inter, Milan Skriniar, sarebbe ancora positivo al Coronavirus, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, a 23 giorni dalla prima positività riscontrata in seguito a un tampone svolto nel ritiro della nazionale slovacca. Il centrale, rientrato nei giorni scorsi in Italia dopo aver svolto la quarantena in Slovacchia, con la conferma della positività potrebbe tornare ad allenarsi solo individualmente (considerando la conclusione della quarantena dopo 21 giorni anche senza tampone negativo), senza tuttavia poter partecipare agli allenamenti con il resto della squadra. Leggi su sportface (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il difensore dell’, Milan, sarebbeal Coronavirus, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, a 23dalla prima positività riscontrata in seguito a un tampone svolto nel ritiro della nazionale slovacca. Il centrale, rientrato neiscorsi in Italiaaver svolto la quarantena in Slovacchia, con la conferma della positività potrebbe tornare ad allenarsi solo individualmente (considerando la conclusione della quarantena21anche senza tampone negativo), senza tuttavia poter partecipare agli allenamenti con il resto della squadra.

