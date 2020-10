I lockdown di Francia e Berlino. In Italia scenario di tipo 3. Ma cosa vuol dire? (Di giovedì 29 ottobre 2020) «Abbiamo fatto tutto quello che era possibile, ma le misure prese ora non bastano più». Le parole erano attese, ma suonano ancora più dure sentite in diretta tv. Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato il lockdown da venerdì 30 ottobre fino al primo dicembre. «La nostra situazione è condivisa con tutti i Paesi d’Europa, siamo sopraffatti dal Covid, siamo tutti sorpresi dalla violenza della seconda ondata», ha aggiunto. Leggi su vanityfair (Di giovedì 29 ottobre 2020) «Abbiamo fatto tutto quello che era possibile, ma le misure prese ora non bastano più». Le parole erano attese, ma suonano ancora più dure sentite in diretta tv. Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato il lockdown da venerdì 30 ottobre fino al primo dicembre. «La nostra situazione è condivisa con tutti i Paesi d’Europa, siamo sopraffatti dal Covid, siamo tutti sorpresi dalla violenza della seconda ondata», ha aggiunto.

