Flash News del 29 Ottobre 2020

(Di giovedì 29 ottobre 2020) La Francia è di nuovo nell’incubo del terrorismo: a Nizza, un uomo armato di coltello ha ucciso tre persone nella Cattedrale di Notre-Dame e una quarta è gravemente ferita. L’aggressore è stato ferito e arrestato dalla polizia. Secondo la procura, si tratta di terrorismo, attacchi anche ad Avignone a Gedda. Il Presidente Macron ha convocato il Gabinetto di Crisi “allarme e condanna in Europa“. Il Papa lancia un appello “finisca la violenza“, il Presidente della Repubblica, Mattarella, chiede un fermo contrasto al fanatismo;In Italia, il numero dei contagi da Coronavirus è in rapida crescita, ieri sono stati registrati quasi 25.000 nuovi casi, a fronte di un numero record di tamponi (quasi 200.000). Gli ospedali sono sotto pressione in molte città, la Lombardia è la Regione più colpita e a Milano ci sono ...