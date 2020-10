Emissioni - FCA e PSA formano un "pool" per ridurre la CO2 media dei veicoli commerciali (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il gruppo Stellantis non è ancora nato ma, intanto, la collaborazione tra la Fiat Chrysler Automobiles e la PSA si va rafforzando di giorno in giorno. I due costruttori, secondo la documentazione pubblicata dalla Commissione Europea, hanno formato un "pool" nel campo dei veicoli commerciali leggeri con lo scopo di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle Emissioni fissati dalla Ue.La gestione a FCA. Il pool è uno strumento appositamente creato da Bruxelles per concedere ai costruttori la possibilità di unire le forze ed evitare così di pagare le pesanti multe stabilite in caso di mancato rispetto dei limiti sulle Emissioni di anidride carbonica delle flotte: per il 2020-21 è stabilita una media di 95 grammi di CO2 al km per le ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il gruppo Stellantis non è ancora nato ma, intanto, la collaborazione tra la Fiat Chrysler Automobiles e la PSA si va rafforzando di giorno in giorno. I due costruttori, secondo la documentazione pubblicata dalla Commissione Europea, hanno formato un "" nel campo deileggeri con lo scopo di raggiungere gli obiettivi di riduzione dellefissati dalla Ue.La gestione a FCA. Ilè uno strumento appositamente creato da Bruxelles per concedere ai costruttori la possibilità di unire le forze ed evitare così di pagare le pesanti multe stabilite in caso di mancato rispetto dei limiti sulledi anidride carbonica delle flotte: per il 2020-21 è stabilita unadi 95 grammi di CO2 al km per le ...

La gestione a FCA. Il pool è uno strumento appositamente creato da Bruxelles per concedere ai costruttori la possibilità di unire le forze ed evitare così di pagare le pesanti multe stabilite in caso di mancato rispetto dei limiti sulle emissioni di anidride carbonica delle flotte.

