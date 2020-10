“E’ tutto pronto per il lockdown in Italia”. La telefonata in diretta svela la data (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il video con la telefonata a fine articolo. Sta girando sul web un intervento di un’ascoltatrice di The Morning Show, programma di Radio Globo, che annuncia in diretta di conoscere la data del nuovo lockdown. Ristoratori, proprietari di palestre, lavoratori del mondo dello spettacolo e comuni cittadini stanno protestando attivamente in tutte le piazze d’Italia. In un clima così teso quello che è successo a Radio Globo il 26 ottobre in una puntata di The Morning Show potrebbe scatenare il panico. Tra i numerosi interventi degli ascoltatori ce ne sono stati due in particolare che hanno lasciato tutti di stucco. (Continua..) tutto è iniziato con la telefonata di un ascoltatore che nella vita fa l’idraulico. Per sua ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il video con laa fine articolo. Sta girando sul web un intervento di un’ascoltatrice di The Morning Show, programma di Radio Globo, che annuncia indi conoscere ladel nuovo. Ristoratori, proprietari di palestre, lavoratori del mondo dello spettacolo e comuni cittadini stanno protestando attivamente in tutte le piazze d’Italia. In un clima così teso quello che è successo a Radio Globo il 26 ottobre in una puntata di The Morning Show potrebbe scatenare il panico. Tra i numerosi interventi degli ascoltatori ce ne sono stati due in particolare che hanno lasciato tutti di stucco. (Continua..)è iniziato con ladi un ascoltatore che nella vita fa l’idraulico. Per sua ...

