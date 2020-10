Decreto carceri, licenze a 5000 detenuti per frenare i contagi (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roberto Vivaldelli I detenuti che potrebbero beneficiare della detenzione domiciliare sono circa 3000; 2000 quelli che non rientrano la notte. L'annuncio di Bonafede dopo il Cdm Nel Decreto-legge approvato dal consiglio dei ministri sono contenute importanti novità anche per ciò che concerne la giustizia. Come riporta La Stampa, al fine di arginare la diffusione del Covid-19 all'interno delle carceri, ai condannati ammessi al regime di semilibertà e a quelli ammessi al lavoro esterno possono essere concesse dal magistrato di sorveglianza licenze con durata superiore a 15 giorni entro il 31 dicembre 2020. Per chi deve scontare una pena non superiore a 18 mesi può essere applicata la detenzione a domicilio con l’ausilio del braccialetto elettronico. I detenuti ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roberto Vivaldelli Iche potrebbero beneficiare della detenzione domiciliare sono circa 3000; 2000 quelli che non rientrano la notte. L'annuncio di Bonafede dopo il Cdm Nel-legge approvato dal consiglio dei ministri sono contenute importanti novità anche per ciò che concerne la giustizia. Come riporta La Stampa, al fine di arginare la diffusione del Covid-19 all'interno delle, ai condannati ammessi al regime di semilibertà e a quelli ammessi al lavoro esterno possono essere concesse dal magistrato di sorveglianzacon durata superiore a 15 giorni entro il 31 dicembre 2020. Per chi deve scontare una pena non superiore a 18 mesi può essere applicata la detenzione a domicilio con l’ausilio del braccialetto elettronico. I...

