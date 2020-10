Covid, due vittime al Covid Hospital del “Moscati” di Avellino (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSono deceduti questo pomeriggio due pazienti ricoverati al Covid Hospital dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino. Si tratta di un uomo 78enne di nazionalità e residenza francese e di una donna di 79 anni di Baiano. Il primo era arrivato al Pronto soccorso della Città ospedaliera da Napoli a bordo di un’ambulanza privata il 14 ottobre scorso. Risultato positivo al nuovo Coronavirus, era stato ricoverato al Covid Hospital, dove il 16 ottobre era stato intubato. Grazie alla collaborazione di un mediatore culturale, la figlia dell’uomo, arrivata dalla Francia qualche giorno dopo il ricovero del padre, è stata puntualmente aggiornata sulle condizioni di salute del paziente. La donna di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSono deceduti questo pomeriggio due pazienti ricoverati aldell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di. Si tratta di un uomo 78enne di nazionalità e residenza francese e di una donna di 79 anni di Baiano. Il primo era arrivato al Pronto soccorso della Città ospedaliera da Napoli a bordo di un’ambulanza privata il 14 ottobre scorso. Risultato positivo al nuovo Coronavirus, era stato ricoverato al, dove il 16 ottobre era stato intubato. Grazie alla collaborazione di un mediatore culturale, la figlia dell’uomo, arrivata dalla Francia qualche giorno dopo il ricovero del padre, è stata puntualmente aggiornata sulle condizioni di salute del paziente. La donna di ...

fattoquotidiano : 'OSPEDALE VUOTO' QUESTO VIDEO E' FALSO Il video della negazionista che sta girando in queste ore in rete è falso pe… - SirDistruggere : Le due disagiate che sono andate fuori al Sacco a riprendere la sala d'attesa dei parenti, spacciandola per il PS c… - repubblica : Focolaio di Covid in una scuola primaria di Pavia: chiusa per due settimane, 200 studenti e 35 tra insegnanti e bid… - rizzina2005 : RT @Michele02828265: #Salvini e #meloni ripetono che il GOVERNO non li ascolta e che gestisce male la pandemia. I due sabotatori del paese… - call_the_kernel : RT @fattoquotidiano: 'OSPEDALE VUOTO' QUESTO VIDEO E' FALSO Il video della negazionista che sta girando in queste ore in rete è falso per d… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid due Due virus letali scuotono la Francia: il Covid e il terrorismo L'Espresso Federica Pellegrini guarita dal Covid-19

Negativa al tampone dopo due settimane esatte, Federica Pellegrini è guarita dal coronavirus. L'annuncio arriva dalla sua pagina Instagram dove ai suoi fan spiega di essere finalmente libera dal virus ...

CORONAVIRUS: Ipotesi CHIUSURA REGIONI. GALLI lancia l'ALLARME e spiega come evitarlo

L'INFETTIVOLOGO Galli pensa a soluzioni per evitare LOCKDOWN Record su Record. Ogni giorno che passa la soglia dei contagi, delle precedenti 24 ore, viene surclassata. Nell'ultimo ...

Negativa al tampone dopo due settimane esatte, Federica Pellegrini è guarita dal coronavirus. L'annuncio arriva dalla sua pagina Instagram dove ai suoi fan spiega di essere finalmente libera dal virus ...L'INFETTIVOLOGO Galli pensa a soluzioni per evitare LOCKDOWN Record su Record. Ogni giorno che passa la soglia dei contagi, delle precedenti 24 ore, viene surclassata. Nell'ultimo ...