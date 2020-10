Coronavirus, Conte: “Positivi crescono in maniera preoccupante. Ce la metteremo tutta per salvare vite umane” (Di giovedì 29 ottobre 2020) ROMA – “La curva epidemiologica è in rapida crescita con l’indice Rt arrivato alla soglia critica di 1,5. Il numero di nuovi positivi è cresciuto in maniera preoccupante, è difficoltoso tracciare le catene di trasmissione. Questo sta avvenendo in molti altri Paesi europei e sta esercitando una pressione particolarmente severa sul Servizio sanitario, con un incremento significativo di persone ricoverate e l’aumento del numero delle persone in terapie intensiva. Perciò abbiamo adottato misure che consentano di raffreddare e mitigare la curva di crescita del contagio per alleviare il carico molto pesante sul Servizio sanitario“. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, parlando alla Camera che sottolinea: “Non abbiamo mai affermato di essere fuori dal pericolo“.ABBIAMO MERITI-DEMERITI, VIRUS COSTRINGE A PASSO INDIETRO Leggi su dire (Di giovedì 29 ottobre 2020) ROMA – “La curva epidemiologica è in rapida crescita con l’indice Rt arrivato alla soglia critica di 1,5. Il numero di nuovi positivi è cresciuto in maniera preoccupante, è difficoltoso tracciare le catene di trasmissione. Questo sta avvenendo in molti altri Paesi europei e sta esercitando una pressione particolarmente severa sul Servizio sanitario, con un incremento significativo di persone ricoverate e l’aumento del numero delle persone in terapie intensiva. Perciò abbiamo adottato misure che consentano di raffreddare e mitigare la curva di crescita del contagio per alleviare il carico molto pesante sul Servizio sanitario“. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, parlando alla Camera che sottolinea: “Non abbiamo mai affermato di essere fuori dal pericolo“.ABBIAMO MERITI-DEMERITI, VIRUS COSTRINGE A PASSO INDIETRO

