Choc a scuola | bimbo morso da un serpente | corsa in ospedale

newsjesi : #CamerataPicena | Choc a scuola, bimbo morso da un serpente - guidobolandrina : @GiovaQuez Macron ha lasciato le scuole aperte fino ai licei (e tutti sappiamo benissimo il livello di incidenza ch… - cavalierebianc5 : RT @PasqualeVespa: ??????CLAMOROSO ???????? ??NESSUNO VUOLE CAPIRE CHE LEI HA UNA MISSIONE? FARE AD OGNI COSTO IL #CONCORSO TRUFFA PER ANNI… - PasqualeVespa : RT @PasqualeVespa: ??????CLAMOROSO ???????? ??NESSUNO VUOLE CAPIRE CHE LEI HA UNA MISSIONE? FARE AD OGNI COSTO IL #CONCORSO TRUFFA PER ANNI… - RoAnaSal69 : Il Tempo: Ecco i documenti: il #reportchoc sulla #scuola che la #Azzolina ha ignorato. -

Ultime Notizie dalla rete : Choc scuola

Il Gazzettino

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...Alunne bendati durante l'interrogazione a distanza per impedire loro di consultare gli appunti. È quanto accaduto nei giorni scorsi al liceo «Caccioppoli» di Scafati ...