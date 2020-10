Chi è Casadilego, cantante di X Factor 2020 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Chi è Casadilego, cantante di X Factor 2020 Under Donne Casadilego è una delle concorrenti di X Factor 2020 ad aver ottenuto il pass per i Live, al via da stasera, 28 ottobre 2020, su Sky Uno. La cantante ha sorpreso tutti per la sua bellissima voce e la capacità interpretativa, conquistando un posto nella squadra di Hell Raton, giudice delle Under Donne. Il suo vero nome è Elisa Coclite. Ma chi è Casadilego? Scopriamolo insieme. Tutto quello che c’è da sapere sui Live di X Factor 2020 Ha appena 17 anni ed è nata a Bellante (TE). La passione per la musica la accompagna sin da piccola. Studia pianoforte classico e suona anche la ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 ottobre 2020) Chi èdi XUnder Donneè una delle concorrenti di Xad aver ottenuto il pass per i Live, al via da stasera, 28 ottobre, su Sky Uno. Laha sorpreso tutti per la sua bellissima voce e la capacità interpretativa, conquistando un posto nella squadra di Hell Raton, giudice delle Under Donne. Il suo vero nome è Elisa Coclite. Ma chi è? Scopriamolo insieme. Tutto quello che c’è da sapere sui Live di XHa appena 17 anni ed è nata a Bellante (TE). La passione per la musica la accompagna sin da piccola. Studia pianoforte classico e suona anche la ...

