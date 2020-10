Call of Duty :Black Ops Cold War – Trailer di lancio (Di giovedì 29 ottobre 2020) I giocatori su PC hanno potuto vedere un’anteprima della prossima generazione di combattimenti globali sulla loro piattaforma nell’ultimo Trailer di lancio di Call of Duty: Black Ops Cold War, in risoluzione 4K. Inutile dirlo, vi consigliamo di aumentare la risoluzione per vedere fino all’ultimo pixel renderizzato e catturato sulla versione per PC. Nonostante il Trailer ti abbia mostrato molto di quello che puoi aspettarti da Call of Duty: Black Ops Cold War su PC, ecco ulteriori dettagli su come sarà e cosa ti farà provare il gioco al lancio. Ampie opzioni di personalizzazione Lo sviluppatore Beenox ha lavorato a stretto contatto con Treyarch ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 29 ottobre 2020) I giocatori su PC hanno potuto vedere un’anteprima della prossima generazione di combattimenti globali sulla loro piattaforma nell’ultimodidiofOpsWar, in risoluzione 4K. Inutile dirlo, vi consigliamo di aumentare la risoluzione per vedere fino all’ultimo pixel renderizzato e catturato sulla versione per PC. Nonostante ilti abbia mostrato molto di quello che puoi aspettarti daofOpsWar su PC, ecco ulteriori dettagli su come sarà e cosa ti farà provare il gioco al. Ampie opzioni di personalizzazione Lo sviluppatore Beenox ha lavorato a stretto contatto con Treyarch ...

GamingTalker : Call of Duty Black Ops Cold War, nuovo trailer della versione PC: confermati i requisiti e funzionalità esclusive… - nauwas05 : RT @BauchiCarzNG: •2004 Toyota Corolla LE •Duty:? •Price: #1.5M ??Kaduna Call:08078834994/09084195638 - davidesparahoy : [Call of Duty] PIUM PIUM! Venite a mi stream Pto - abujarides : RT @BauchiCarzNG: •2004 Toyota Corolla LE •Duty:? •Price: #1.5M ??Kaduna Call:08078834994/09084195638 - AlessandroAlosi : RT @TheGamesMachine: Manca poco all'arrivo di #CallOfDutyBlackOpsColdWar, e sull'argomento oggi abbiamo qualcosa di speciale per voi: un'in… -