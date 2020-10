Calciomercato Juventus, Condò: “Non è stata esaudita una richiesta di Pirlo…” (Di giovedì 29 ottobre 2020) La Juventus si lecca le ferite dopo la pesante sconfitta rimediata contro il Barcellona. Gli spagnoli hanno dominato tecnicamente e fisicamente la formazione di Andrea Pirlo. La Juve è sembrata ancora molto in difficoltà sia a centrocampo dove ha fatto fatica a mantenere il possesso palla e il controllo del gioco, sia in attacco dove sono mancate soluzioni per fare male alla retroguardia blaugrana. Secondo il giornalista Paolo Condò, presente negli studi di Sky Sport al termine del match di Champions League, Paratici non avrebbe accontentato del tutto Pirlo, il quale avrebbe espressamente chiesto un centrocampista nel corso dell’ultima sessione di Calciomercato. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, anche il Milan in corsa per Sergio Ramos: gli sviluppi LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Lasi lecca le ferite dopo la pesante sconfitta rimediata contro il Barcellona. Gli spagnoli hanno dominato tecnicamente e fisicamente la formazione di Andrea Pirlo. La Juve è sembrata ancora molto in difficoltà sia a centrocampo dove ha fatto fatica a mantenere il possesso palla e il controllo del gioco, sia in attacco dove sono mancate soluzioni per fare male alla retroguardia blaugrana. Secondo il giornalista Paolo Condò, presente negli studi di Sky Sport al termine del match di Champions League, Paratici non avrebbe accontentato del tutto Pirlo, il quale avrebbe espressamente chiesto un centrocampista nel corso dell’ultima sessione di. LEGGI ANCHE:, anche il Milan in corsa per Sergio Ramos: gli sviluppi LEGGI ANCHE: ...

calciomercatoit : #Juventus, la 'Gazzetta dello Sport' su #Pirlo: 'Credito non inesauribile, si va verso la stretta finale' - calciomercatoit : #Juventus, #CristianoRonaldo punta la gara con lo #Spezia di domenica per il ritorno in campo - calciomercatoit : #Juventus, #Condo e l'assenza di #Locatelli per #Pirlo: 'Serviva una mezzala di qualità ai bianconeri' ??… - FI69interista : @capuanogio @franco_sala Oggi si dovrebbe parlare solo di #JuveBarca e non di #calciomercato #Inter ... #Juve… - calciomercatoit : #Juventus, #Ravezzani stronca #Pirlo e mette in 'preallarme' #Allegri: 'Agnelli ci pensi in tempi brevi' ??… -