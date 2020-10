Banchi nuovi in aule deserte, premessa per altri deserti (Di giovedì 29 ottobre 2020) I docenti da ieri vagano soli nei corridoi per beccare un punto in cui la connessione o la propria chiavetta reggano (a proposito, ma la banda larga nelle scuole?). Gli studenti a casa. I contagi che crescono, le regioni in ordine sparso a chiudere le scuole, generando a catena cataclismi sia sui rendimenti e il diritto all’istruzione di cittadini minorenni, sia sull’organizzazione del lavoro complessiva, perché una mamma e un papà che devono gestire i figli piccoli senza scuola si chiama cataclisma (nella fattispecie she-cession, una particolare e persistente forma di recessione pandemica, in questo caso economica, da cui si esce poi in decenni).Nidi e scuole non sono parcheggi, certo, sono luoghi delle identità nazionali e della formazione. Ma funzione concorrente e non opponente è quella di essere la scuola, la cura dell’infanzia in ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 ottobre 2020) I docenti da ieri vagano soli nei corridoi per beccare un punto in cui la connessione o la propria chiavetta reggano (a proposito, ma la banda larga nelle scuole?). Gli studenti a casa. I contagi che crescono, le regioni in ordine sparso a chiudere le scuole, generando a catena cataclismi sia sui rendimenti e il diritto all’istruzione di cittadini minorenni, sia sull’organizzazione del lavoro complessiva, perché una mamma e un papà che devono gestire i figli piccoli senza scuola si chiama cataclisma (nella fattispecie she-cession, una particolare e persistente forma di recessione pandemica, in questo caso economica, da cui si esce poi in decenni).Nidi e scuole non sono parcheggi, certo, sono luoghi delle identità nazionali e della formazione. Ma funzione concorrente e non opponente è quella di essere la scuola, la cura dell’infanzia in ...

Pinucciosono : Puglia. Vendesi banchi a rotelle come nuovi. No perditempo - Corriere : La foto dei banchi nuovi (vuoti) di Firenze: per correre più veloci del virus le rotelle non bastano - La7tv : #omnibus @gloquenzi attacca il governo sulla preparazione per la seconda ondata: 'Non vorrei trovarmi a vedere scuo… - GrecoCrescenzo3 : Comunque, i banchi nuovi nonli buttano solo perché quest'anno non servono... - Antonel01722944 : RT @Pinucciosono: Puglia. Vendesi banchi a rotelle come nuovi. No perditempo -